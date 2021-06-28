Авто перетворилось на металобрухт: на Львівщині водій Audi влетів у вантажівку – фото
28 червня 2021 , 10:46Читать новость на русском
Джерело:Червоноградське РУ ДСНС
У Сокалі 28 червня трапилась нищівна ДТП – водій Audi A4 в'їхав у вантажівку. Внаслідок аварії 3 людини потрапили до лікарні.
ДТП трапилась біля будинку №3 на вулиці Чайковського. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не загинув.
До теми Під Львовом сталася смертельна ДТП: авто перекинулося, серед пасажирів – дитина
Водій Audi влетів у вантажівку
- О 3:42 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в Сокалі на вулиці Чайковського трапилась ДТП.
- Водій автівки Audi A4 не впорався з керуванням та в'їхав у припарковану вантажівку SCANIA.
- Співробітники ДСНС негайно виїхали на місце аварії.
- Рятувальники відключили акумуляторну батарею авто та деблокували чоловіка.
- Загалом внаслідок ДТП постраждали 3 пасажири.
- Їх з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували в Червоноградську центральну міську лікарню.
Водій не помітив вантажівку / Червоноградське РУ ДСНС
Трьох постраждалих госпіталізували / Червоноградське РУ ДСНС
Правоохоронці проводять розслідування / Червоноградське РУ ДСНС