Авто перетворилось на металобрухт: на Львівщині водій Audi влетів у вантажівку – фото

28 червня 2021 , 10:46
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Джерело:

Червоноградське РУ ДСНС

У Сокалі 28 червня трапилась нищівна ДТП – водій Audi A4 в'їхав у вантажівку. Внаслідок аварії 3 людини потрапили до лікарні.

ДТП трапилась біля будинку №3 на вулиці Чайковського. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не загинув.

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Водій Audi влетів у вантажівку

  • О 3:42 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в Сокалі на вулиці Чайковського трапилась ДТП.
  • Водій автівки Audi A4 не впорався з керуванням та в'їхав у припарковану вантажівку SCANIA.
  • Співробітники ДСНС негайно виїхали на місце аварії.
  • Рятувальники відключили акумуляторну батарею авто та деблокували чоловіка.
  • Загалом внаслідок ДТП постраждали 3 пасажири.
  • Їх з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували в Червоноградську центральну міську лікарню.


Водій не помітив вантажівку / Червоноградське РУ ДСНС


Трьох постраждалих госпіталізували / Червоноградське РУ ДСНС


Правоохоронці проводять розслідування / Червоноградське РУ ДСНС

Автор: Ольга Котів