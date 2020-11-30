На Львівщині п'яний водій на смерть збив жінку: фото
На Львівщині 29 листопада трапилась смертельна ДТП – автівка Audi на смерть збила жінку. Експертиза встановила, що 25-річний водій був п'яний.
Аварія трапилась на трасі між селищем Дубляни та селом Велика Озимина близько 18:00. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
Цікаво Бив водія і стріляв: у Львові чоловік хотів втекти з місця ДТП – фото
Як п'яний водій збив жінку
- Аварія трапилась на трасі у Самбірському районі між селищем Дубляни та селом Велика Озимина.
- 25-річний водій Audi, житель Самбірського району, наїхав на 43-річну жінку, жительку того ж селища.
- Постраждала отримала травми, які були несумісні з життям. Жінка померла на місці аварії.
- Як показала експертиза, водій Audi перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Аварія трапилась близько 6 години вечора / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Зловмисника затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Читайте також На Львівщині неповнолітній водій збив іншого підлітка на смерть і втік: фото, подробиці
П'яний водій на смерть збив жінку / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини
Поділитися новиною