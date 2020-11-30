На Львівщині 29 листопада трапилась смертельна ДТП – автівка Audi на смерть збила жінку. Експертиза встановила, що 25-річний водій був п'яний.

Аварія трапилась на трасі між селищем Дубляни та селом Велика Озимина близько 18:00. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як п'яний водій збив жінку

Аварія трапилась на трасі у Самбірському районі між селищем Дубляни та селом Велика Озимина.

25-річний водій Audi, житель Самбірського району, наїхав на 43-річну жінку, жительку того ж селища.

Постраждала отримала травми, які були несумісні з життям. Жінка померла на місці аварії.

Як показала експертиза, водій Audi перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Зверніть увагу! Навіть найменші дози алкоголю впливають на організм людини: порушується координація рухів, швидкість реакції й зір. Тому це впливає на керування автомобілем – водій не може адекватно оцінювати дорожню ситуацію та вчасно реагувати на її зміни. В жодному разі не сідайте за кермо, якщо перебуваєте у нетверезому стані.



Аварія трапилась близько 6 години вечора / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Зловмисника затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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П'яний водій на смерть збив жінку / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини