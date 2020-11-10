У Пустомитівському районі Львівщини 9 листопада 3 хлопців розпалили несправну піч. Через витік чадного газу вони померли від отруєння.

Дядько одного з хлопців виявив у будинку тіла свого племінника та 2 його друзів. Наразі правоохоронці розслідують обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як знайшли хлопців

Дядько одного з хлопців близько 9 години вечора зателефонував у Пустомитівський відділ поліції.

Чоловік розповів, що у будинку він знайшов тіла свого 25-річного племінника та 2 його друзів – братів віком 17 та 21 рік.

На місце виклику приїхали слідчі. Ознак насильницької смерті на тілах хлопців не було.

Як попередньо встановили правоохоронці, хлопці померли від отруєння чадним газом через несправну піч.

Зверніть увагу! Чадний газ – вбивця без кольору та запаху. Обов’язково перевіряйте справність опалювальних приладів, тягу в коминах та вивчіть правила поводження з різними типами опалювачів. Це може зберегти життя!

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання особливо небезпечних робіт. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі терміном до 5 років або до 8 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють обставини та причини події.



Хлопці померли від отруєння чадним газом через несправну піч / Фото поліції Львівщини