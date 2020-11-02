На Львівщині 30 жовтня 42-річний чоловік потрапив під потяг сполученням Львів – Херсон. Від отриманих травм львів'янин загинув на місці.

Інцидент трапився близько 5 години вечора у селі Задвір’я. Чоловік потрапив під потяг поблизу залізничної станції. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік потрапив під потяг

Неподалік залізничної станції чоловік потрапив під потяг сполученням Львів – Херсон.

Машиніст екстрено загальмував, але уникнути наїзду на 42-річного львів'янина йому не вдалося.

Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці події.

Правоохоронці скерували тіло львів’янина на експертизу.

Що загрожує винному в смерті чоловіка

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті – до 10 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.