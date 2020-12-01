У Мостиському районі Львівщини 30 листопада виникла пожежа у продуктовому магазині. Вогонь гасили 6 надзвичайників, але все ж будівля сильно постраждала.

Пожежа трапилась у селі Черневе близько 13:06. Наразі правоохоронці встановлюють причини займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Повідомлення про пожежу в складському приміщенні магазину "Міні Маркет" надійшло рятувальникам близько 13:06.

Не гаючи ні хвилини, надзвичайники з села Череневе та міста Мостиська виїхали на місце виклику.

Там вони побачили, що пожежа виникла у коридорі на другому поверсі магазину.

Рятувальникам вдалось локалізувати полум'я о 13:30, а повністю подолати пожежу – о 13:34.



Пожежа виникла близько 13:06 / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі вогонь знищив побутове сміття на площі 2 квадратні метри, частину електромережі магазину та 3 дверей. Проте у ДСНС повідомили, що ніхто з людей не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 6 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причину виникнення займання в магазині.



Вогонь знищив частину електромережі та 3 дверей / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці встановлюють причину пожежі / Фото ДСНС Львівщини