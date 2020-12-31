На Львівщині 30 грудня трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись Volkswagen Passat та Audi A6. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент. Рятувальники витягали постраждалих за допомогою гідравлічних ножиць.

ДТП трапилась близько 23:20 у селі Жвирка Сокальського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. До теми На Львівщині Skoda врізалась в Volkswagen і вилетіла в кювет: 20-річний водій загинув – фото Як трапилась аварія Близько 23:20 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що у селі Жвирка зіштовхнулись Volkswagen Passat та Audi A6.

Не гаючи ні хвилини, надзвичайники виїхали на місце виклику.

Внаслідок аварії травмувались водій та пасажирка Audi A6.

Автівка була розтрощена вщент, тож рятувальники витягали постраждалих за допомогою гідравлічних ножиць та домкрату.

Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості відвезли у Червоноградську центральну міську лікарню.

Наразі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці. Дивіться фото з місця аварії / Фото ДСНС Львівщини