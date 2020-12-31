На Львівщині трапилась жахлива ДТП: автівки перетворились на металобрухт – фото
На Львівщині зіштовхнулись Volkswagen Passat та Audi A6 / ДСНС Львівщини
На Львівщині 30 грудня трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись Volkswagen Passat та Audi A6. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент. Рятувальники витягали постраждалих за допомогою гідравлічних ножиць.
ДТП трапилась близько 23:20 у селі Жвирка Сокальського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась аварія
- Близько 23:20 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що у селі Жвирка зіштовхнулись Volkswagen Passat та Audi A6.
- Не гаючи ні хвилини, надзвичайники виїхали на місце виклику.
- Внаслідок аварії травмувались водій та пасажирка Audi A6.
- Автівка була розтрощена вщент, тож рятувальники витягали постраждалих за допомогою гідравлічних ножиць та домкрату.
- Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості відвезли у Червоноградську центральну міську лікарню.
- Наразі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Дивіться фото з місця аварії / Фото ДСНС Львівщини
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