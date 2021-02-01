На Львівщині 31 січня трапилась смертельна ДТП – водій Toyota на смерть збив жінку. 57-річна місцева жителька померла на місці аварії.

Джерело: поліція Львівщини Правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії. До теми У моторошній ДТП біля Львова загинули чоловік та 2-річна дитина: фото автотрощі Як трапилась ДТП Близько 18:45 у селі Пікуловичі Львівського району водій автомобіля Toyota, 59-річний житель Буська, наїхав на 57-річну місцеву жительку.

Жінка отримала травми, які були несумісні з життям. Вона померла на місці аварії.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.

На Львівщині Toyota на смерть збила жінку / Фото поліції Львівщини