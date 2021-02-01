На Львівщині під колесами Toyota загинула жінка: фото

1 лютого 2021 , 16:53
Читать новость на русском

На Львівщині 31 січня трапилась смертельна ДТП – водій Toyota на смерть збив жінку. 57-річна місцева жителька померла на місці аварії.

Джерело: поліція Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.

До теми У моторошній ДТП біля Львова загинули чоловік та 2-річна дитина: фото автотрощі

Як трапилась ДТП

  • Близько 18:45 у селі Пікуловичі Львівського району водій автомобіля Toyota, 59-річний житель Буська, наїхав на 57-річну місцеву жительку.
  • Жінка отримала травми, які були несумісні з життям. Вона померла на місці аварії.
  • Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
  • Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
  • Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
  • Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.


На Львівщині Toyota на смерть збила жінку / Фото поліції Львівщини