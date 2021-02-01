На Львівщині під колесами Toyota загинула жінка: фото

На Львівщині 31 січня трапилась смертельна ДТП – водій Toyota на смерть збив жінку. 57-річна місцева жителька померла на місці аварії.
Джерело: поліція Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.
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Як трапилась ДТП
- Близько 18:45 у селі Пікуловичі Львівського району водій автомобіля Toyota, 59-річний житель Буська, наїхав на 57-річну місцеву жительку.
- Жінка отримала травми, які були несумісні з життям. Вона померла на місці аварії.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
- Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
- Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
- Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.
На Львівщині Toyota на смерть збила жінку / Фото поліції Львівщини