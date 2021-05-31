Вилетів на зустрічку: на Львівщині п'яний водій спричинив смертельну ДТП – фото

На трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська 31 травня лоб у лоб зіштовхнулись Audi A6 та Renault Kangoo. Внаслідок аварії один з водіїв загинув. Винуватець ДТП був п'яний.

ДТП трапилась у селі Сопошин Львівського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Автівки зіштовхнулись лоб у лоб

О 3:45 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська зіштовхнулись Audi A6 і Renault Kangoo.

Внаслідок лобового зіткнення автівки розтрощило вщент.

За кермом Audi перебував, 21-річний місцевий житель, а за кермом Renault – 56-річний житель Сокальського району.

У ДСНС Львівщини розповіли, що рятувальники деблокували водія Renault та передали його медикам.

На жаль, внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми.

Він помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

Під час медичного освідчення встановили, що водій Audi керував автівкою у стані алкогольного сп'яніння.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини, ДСНС Львівщини та "Варта 1"

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Правоохоронці затримали винуватця ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують авто в стані сп’яніння". Якщо провину водія Audi доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.