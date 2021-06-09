На Львівщині 35-річну жінку вкусила змія: постраждала потрапила до лікарні

У Стрийському районі Львівщини 8 червня 35-річну жінку вкусила змія. Постраждалу госпіталізували у Сколівську центральну лікарню.

Інцидент трапився у селі Головецько. Змія вкусила жінку в руку.

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На Львівщині трапився 4 випадок укусу змії

Приблизно о 17:40 у селі Головецько місцеву жительку в праву руку вкусила змія.

Наразі 35-річна постраждала перебуває у Сколівській центральній лікарні.

Стан пацієнтки – середнього степеня важкості.

Наразі фахівці встановлюють обставини події.

Загалом з початку 2021 року в області зафіксували 4 випадки укусів змій, а у 2020 році – 22 випадки.

Коротко про останні подібні випадки на Львівщині

Перший випадок укусу змії зафіксували 28 квітня. Плазун вкусив 39-річного харків'янина у руку. Чоловік потрапив у реанімацію у стані середнього степеня тяжкості.

У селі Хлівчани 12 травня трапився другий в області випадок укусу змії. 72-річна жінка також потрапила до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.

У Сколівському районі Львівщини вночі 31 травня 45-річного чоловіка в руку вкусила змія. Постраждалий у стані середньої важкості потрапив у реанімацію.

Рятувальники закликають жителів Львівщини бути обережними, вирушаючи у ліс чи на природу. Якщо ви випадково побачили змію поряд із собою, слід просто спокійно відійти. Особливо уважними потрібно бути у високій траві, кущах та лісі. Вирушаючи на природу, краще одягати високе, щільне взуття, котре плазун не зможе прокусити.



Перша допомога при укусі змії / Інфографіка ЛОДА