На Львівщині 35-річну жінку вкусила змія: постраждала потрапила до лікарні

9 червня 2021 , 15:21
Читать новость на русском

Джерело:

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

У Стрийському районі Львівщини 8 червня 35-річну жінку вкусила змія. Постраждалу госпіталізували у Сколівську центральну лікарню.

Інцидент трапився у селі Головецько. Змія вкусила жінку в руку.

До теми Що робити, якщо вкусила змія: перша допомога

На Львівщині трапився 4 випадок укусу змії

  • Приблизно о 17:40 у селі Головецько місцеву жительку в праву руку вкусила змія.
  • Наразі 35-річна постраждала перебуває у Сколівській центральній лікарні.
  • Стан пацієнтки – середнього степеня важкості.
  • Наразі фахівці встановлюють обставини події.
  • Загалом з початку 2021 року в області зафіксували 4 випадки укусів змій, а у 2020 році – 22 випадки.
Зверніть увагу! Рятувальники закликають жителів Львівщини бути обережними, вирушаючи у ліс чи на природу. Якщо ви випадково побачили змію поряд із собою, слід просто спокійно відійти. Особливо уважними потрібно бути у високій траві, кущах та лісі. Вирушаючи на природу, краще одягати високе, щільне взуття, котре плазун не зможе прокусити.

Коротко про останні подібні випадки на Львівщині

  • Перший випадок укусу змії зафіксували 28 квітня. Плазун вкусив 39-річного харків'янина у руку. Чоловік потрапив у реанімацію у стані середнього степеня тяжкості.
  • У селі Хлівчани 12 травня трапився другий в області випадок укусу змії. 72-річна жінка також потрапила до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.
  • У Сколівському районі Львівщини вночі 31 травня 45-річного чоловіка в руку вкусила змія. Постраждалий у стані середньої важкості потрапив у реанімацію.


Перша допомога при укусі змії / Інфографіка ЛОДА

Автор: Ольга Котів