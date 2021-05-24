Інцидент трапився на вулиці Геологів, 29. Чоловік випав з балкона 2 поверху.
До теми В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала 13-річна дівчина
42-річний чоловік випав з балкона
- Надзвичайникам 23 травня о 22:15 надійшло повідомлення, що в селі Лапаївка на вулиці Геологів з балкона 2 поверху 5-поверхівки випав 42-річний чоловік.
- Постраждалий впав на покрівлю гаражу.
- Чоловік не міг самостійно спуститись і потребував медичної допомоги.
- Не гаючи часу, до місця події виїхали рятувальники.
- Надзвичайники за допомогою підручних засобів зняли чоловіка.
- Постраждалого передали працівникам швидкої медичної допомоги.
- Чоловіка госпіталізували в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги в стані середнього степеня важкості.