На Львівщині 42-річний чоловік випав з балкона багатоповерхівки

24 травня 2021 , 12:30
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Джерело:

ДСНС Львівщини

У селі Лапаївка 23 травня з балкона багатоповерхівки випав 42-річний чоловік. Він впав на покрівлю гаражу й не міг спуститись. Тож на порятунок постраждалого прибули надзвичайники.

Інцидент трапився на вулиці Геологів, 29. Чоловік випав з балкона 2 поверху.

До теми В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала 13-річна дівчина

42-річний чоловік випав з балкона

  • Надзвичайникам 23 травня о 22:15 надійшло повідомлення, що в селі Лапаївка на вулиці Геологів з балкона 2 поверху 5-поверхівки випав 42-річний чоловік.
  • Постраждалий впав на покрівлю гаражу.
  • Чоловік не міг самостійно спуститись і потребував медичної допомоги.
  • Не гаючи часу, до місця події виїхали рятувальники.
  • Надзвичайники за допомогою підручних засобів зняли чоловіка.
  • Постраждалого передали працівникам швидкої медичної допомоги.
  • Чоловіка госпіталізували в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги в стані середнього степеня важкості.
Зверніть увагу! У Львові 18 травня з вікна 3 поверху випала 10-річна дівчинка. На щастя, дитина вижила. Проте вона отримала травму хребта.
Автор: Ольга Котів