Інцидент трапився поблизу села Кам'янка Стрийського району. На щастя, жінка не постраждала.

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Жінка заблукала у лісі під час прогулянки

  • Рятувальникам о 21:08 надійшло повідомлення, що поблизу села Кам'янка заблукала 51-річна жителька Макіївки, що на Донеччині.
  • Жінка прогулювалась у лісі до гори Лопата й не змогла знайти дороги додому.
  • На місце події скерували співробітників Славської пошуково-рятувальної групи.
  • На щастя, із заблукалою був телефонний зв'язок.
  • Рятувальники знайшли жінку о 00:10 біля вершини гори Пеньки.
  • Медичної допомоги вона не потребувала.