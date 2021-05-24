На Львівщині 51-річна туристка з Донеччини заблукала у лісі

На Львівщині 23 травня співробітники ДСНС врятували 51-річну жительку Донеччини. Вона прогулювалась до гори Лопата та заблукала у лісі.
Інцидент трапився поблизу села Кам'янка Стрийського району. На щастя, жінка не постраждала.
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Жінка заблукала у лісі під час прогулянки
- Рятувальникам о 21:08 надійшло повідомлення, що поблизу села Кам'янка заблукала 51-річна жителька Макіївки, що на Донеччині.
- Жінка прогулювалась у лісі до гори Лопата й не змогла знайти дороги додому.
- На місце події скерували співробітників Славської пошуково-рятувальної групи.
- На щастя, із заблукалою був телефонний зв'язок.
- Рятувальники знайшли жінку о 00:10 біля вершини гори Пеньки.
- Медичної допомоги вона не потребувала.