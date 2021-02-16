Під час обшуку в помешканні 52-річного жителя Миколаєва 15 лютого правоохоронці знайшли пістолет Reck Double Action, магазин та набої до нього. Проте цікаві знахідки не закінчились – чоловік також зберігав марихуану в банках різної місткості.

Правоохоронці проводили обшуки у помешканні чоловіка у межах раніше відкритого кримінального провадження за зберігання наркотиків. Наразі слідчі проводять досудове розслідування. До теми На Львівщині затримали банду наркоторговців, які продавали героїн та метадон: фото Що правоохоронці знайшли в помешканні чоловіка Під час санкціонованих обшуків 15 лютого правоохоронці знайшли у квартирі 52-річного жителя Миколаєва, розташованій на вулиці Мазепи, предмет, схожий на пістолет Reck Double Action з явними ознаками переробки.

У кухні поліцейські виявили магазин та набої до нього калібром 9 міліметрів.

Також правоохоронці знайшли обрізану пляшку з нашаруванням смол зі специфічним запахом, картонні коробки із залишками речовини рослинного походження, а також зерна, схожі на насіння марихуани.

Окрім того, поліцейські провели обшук за місцем реєстрації чоловіка на вулиці Тарнавського у Миколаєві.

Там правоохоронці знайшли скляні банки з, ймовірно, подрібненою марихуаною.

Усі речові докази вилучили та скерували на експертизу. Дивіться фото, що правоохоронці знайшли під час обшуків / Фото поліції Львівщини Читайте також У Львові водій під впливом наркотиків влаштував пожежу біля СТО: відео Що загрожує чоловікові Правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження: за "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Санкція стаття передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.

за "незаконне придбання, зберігання чи пересилання наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 5 років обмеження волі. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудові розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочинів.