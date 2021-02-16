На Львівщині в оселі 52-річного чоловіка правоохоронці вилучили зброю та багато наркотиків: фото

17:57

Під час обшуку в помешканні 52-річного жителя Миколаєва 15 лютого правоохоронці знайшли пістолет Reck Double Action, магазин та набої до нього. Проте цікаві знахідки не закінчились – чоловік також зберігав марихуану в банках різної місткості.