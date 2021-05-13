Надзвичайники закликають бути обережними у місцях проживання змій. Якщо ви зустріли плазуна у межах населеного пункту, слід зателефонувати у ДСНС.
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На Львівщині пенсіонерку вкусила змія
- О 15:20 у селі Хлівчани Червоноградського району 72-річну жінку у кисть лівої руки вкусила змія.
- Постраждалу у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували у Червоноградську центральну районну лікарню.
- Наразі фахівці встановлюють усі обставини події.
Як вберегтися від укусу змії
- У ДСНС Львівщини розповіли, що для того, щоб уникнути укусу змії, потрібно бути обережними та пильними, вирушаючи у ліс чи на природу.
- Необхідно бути максимально уважними у місцях, де найчастіше можна зустріти плазунів – високій траві, кущах, лісі тощо.
- Також потрібно взувати високе, щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.
- Якщо ви побачили змію поряд із собою, не слід панікувати.
- Ні в якому разі не наближайтесь до плазуна, не робіть різких рухів й спокійно відійдіть.
- Якщо Ви побачили змію в межах населеного пункту, потрібно сфотографувати її чи записати відео. Після цього необхідно повідомити про інцидент ДСНС. Служба скерує на місце серпентологів, які виловлять плазунів.
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