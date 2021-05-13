На Львівщині 72-річну бабусю вкусила змія: жінка потрапила до лікарні

Разом з весняним теплом на Львівщині активізувались плазуни. 12 травня у селі Хлівчани трапився другий в області випадок укусу змії. 72-річна жінка потрапила до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.

Надзвичайники закликають бути обережними у місцях проживання змій. Якщо ви зустріли плазуна у межах населеного пункту, слід зателефонувати у ДСНС.

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На Львівщині пенсіонерку вкусила змія

О 15:20 у селі Хлівчани Червоноградського району 72-річну жінку у кисть лівої руки вкусила змія.

Постраждалу у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували у Червоноградську центральну районну лікарню.

Наразі фахівці встановлюють усі обставини події.

Як вберегтися від укусу змії

У ДСНС Львівщини розповіли, що для того, щоб уникнути укусу змії, потрібно бути обережними та пильними, вирушаючи у ліс чи на природу.

Необхідно бути максимально уважними у місцях, де найчастіше можна зустріти плазунів – високій траві, кущах, лісі тощо.

тощо. Також потрібно взувати високе, щільне взуття , яке змія не зможе прокусити.

, яке змія не зможе прокусити. Якщо ви побачили змію поряд із собою, не слід панікувати .

. Ні в якому разі не наближайтесь до плазуна , не робіть різких рухів й спокійно відійдіть.

, не робіть різких рухів й спокійно відійдіть. Якщо Ви побачили змію в межах населеного пункту, потрібно сфотографувати її чи записати відео. Після цього необхідно повідомити про інцидент ДСНС. Служба скерує на місце серпентологів, які виловлять плазунів.

Перший випадок укусу змії зафіксували 28 квітня. Внаслідок інциденту 39-річний харків'янин також потрапив до реанімації у стані середнього ступня тяжкості.

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Перша допомога при укусі змії / Інфографіка ЛОДА