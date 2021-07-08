Львівщина – лідер серед областей України за кількістю випадків укусів змій. Тож рятувальники закликають бути надзвичайно обережними на природі.
До теми Плазуни атакують: на Львівщині трапився ще один випадок укусу змії
9-річного хлопчика вкусила змія
- О 21:40 рятувальникам надійшло повідомлення про черговий випадок укусу змії.
- В реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні потрапив 9-річний хлопчик, житель Бібрки.
- Плазун вкусив його у третій палець правої руки.
- Наразі дитина перебуває у важкому стані.
Як вберегтися від укусу змії
- Рятувальники закликають жителів Львівщини бути обережними та уважними, вирушаючи у ліс чи на природу.
- Якщо ви випадково побачили плазуна поряд із собою, не панікуйте, не наближайтесь до нього та не робіть різких рухів. Від змії слід просто спокійно відійти.
- Плазуни мають поганий зір та слух, однак своїм тілом вони здатні вловлювати коливання землі на відстані 10 – 15 метрів.
- Також необхідно бути уважними у місцях, де найчастіше можна зустріти змій – високій траві, кущах, лісі тощо.
- Йдучи у ліс, краще взувати високе та щільне взуття, котре плазун не може прокусити.
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