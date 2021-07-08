Львівщина – лідер серед областей України за кількістю випадків укусів змій. Тож рятувальники закликають бути надзвичайно обережними на природі.

До теми Плазуни атакують: на Львівщині трапився ще один випадок укусу змії

9-річного хлопчика вкусила змія

О 21:40 рятувальникам надійшло повідомлення про черговий випадок укусу змії.

В реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні потрапив 9-річний хлопчик, житель Бібрки.

Плазун вкусив його у третій палець правої руки.

Наразі дитина перебуває у важкому стані.

Як вберегтися від укусу змії

Рятувальники закликають жителів Львівщини бути обережними та уважними, вирушаючи у ліс чи на природу.

Якщо ви випадково побачили плазуна поряд із собою, не панікуйте, не наближайтесь до нього та не робіть різких рухів. Від змії слід просто спокійно відійти.

Плазуни мають поганий зір та слух, однак своїм тілом вони здатні вловлювати коливання землі на відстані 10 – 15 метрів.

Також необхідно бути уважними у місцях, де найчастіше можна зустріти змій – високій траві, кущах, лісі тощо.

Йдучи у ліс, краще взувати високе та щільне взуття, котре плазун не може прокусити.

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Перша допомога при укусі змії / Інфографіка ЛОДА