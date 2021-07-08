На Львівщині після укусу змії 9-річний хлопчик потрапив у реанімацію

8 липня 2021 , 12:01
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Джерело:

ДСНС Львівщини

У реанімацію дитячої лікарні у Дрогобичі 7 липня потрапив 9-річний хлопчик. Його у праву руку вкусила змія.

Львівщина – лідер серед областей України за кількістю випадків укусів змій. Тож рятувальники закликають бути надзвичайно обережними на природі.

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9-річного хлопчика вкусила змія

  • О 21:40 рятувальникам надійшло повідомлення про черговий випадок укусу змії.
  • В реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні потрапив 9-річний хлопчик, житель Бібрки.
  • Плазун вкусив його у третій палець правої руки.
  • Наразі дитина перебуває у важкому стані.

Як вберегтися від укусу змії

  • Рятувальники закликають жителів Львівщини бути обережними та уважними, вирушаючи у ліс чи на природу.
  • Якщо ви випадково побачили плазуна поряд із собою, не панікуйте, не наближайтесь до нього та не робіть різких рухів. Від змії слід просто спокійно відійти.
  • Плазуни мають поганий зір та слух, однак своїм тілом вони здатні вловлювати коливання землі на відстані 10 – 15 метрів.
  • Також необхідно бути уважними у місцях, де найчастіше можна зустріти змій – високій траві, кущах, лісі тощо.
  • Йдучи у ліс, краще взувати високе та щільне взуття, котре плазун не може прокусити.

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Перша допомога при укусі змії / Інфографіка ЛОДА

Автор: Ольга Котів