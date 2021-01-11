У Старосамбірському районі Львівщини 8 січня трапилась смертельна ДТП – автівка KIA на смерть збила 22-річного пішохода. Хлопець помер до приїзду медиків на місці аварії.

Аварія трапилась близько 21:30 на трасі Львів – Самбір – Ужгород. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась ДТП

Водій автомобіля KIA, 54-річний житель Пустомитівського району, близько 21:30 на трасі Львів – Самбір – Ужгород у селі Бусовисько збив 22-річного пішохода.

Хлопець у той час йшов узбіччям дороги у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП юнак отримав травми, які були несумісні з життям.

Він загинув на місці аварії.



Аварія трапилась близько 21:30 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує водієві

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 8 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Автівка КІА збили 22-річного хлопця на узбіччі / Фото поліції Львівщини



Водієві загрожує до 8 років за ґратами / Фото поліції Львівщини



Наразі правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини