На Львівщині автівка на смерть збила неповнолітню на тротуарі: фото
У Турці, що на Львівщині, 4 січня трапилась смертельна ДТП – водій Volkswagen Golf на смерть збив 16-річну дівчину на тротуарі. Після цього його автівка врізалась в стіну.
Аварія трапилась близько 23:30. Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась ДТП
- Водій Volkswagen Golf, 26-річний місцевий житель, близько 23:30 на вулиці Молодіжній не впорався з керуванням.
- Чоловік виїхав на тротуар, де збив 16-річну дівчину.
- Після цього Volkswagen в'їхав у стіну будинку.
- Дівчина отримала травми, які були несумісні з життям.
- Вона загинула на місці аварії.
Автівка на смерть збила дівчину та в'їхала в стіну / Фото поліції Львівщини
Що загрожує водієві
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Правоохоронці затримали водія. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
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