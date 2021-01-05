У Турці, що на Львівщині, 4 січня трапилась смертельна ДТП – водій Volkswagen Golf на смерть збив 16-річну дівчину на тротуарі. Після цього його автівка врізалась в стіну.

Аварія трапилась близько 23:30. Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась ДТП

Водій Volkswagen Golf, 26-річний місцевий житель, близько 23:30 на вулиці Молодіжній не впорався з керуванням.

Чоловік виїхав на тротуар, де збив 16-річну дівчину.

Після цього Volkswagen в'їхав у стіну будинку.

Дівчина отримала травми, які були несумісні з життям.

Вона загинула на місці аварії.



Автівка на смерть збила дівчину та в'їхала в стіну / Фото поліції Львівщини

Що загрожує водієві

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Правоохоронці затримали водія. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.