У селі Великі Глібовичі, що на Львівщині, 18 листопада на смерть збили велосипедиста. Зловмисник втік з місця події. Наразі його розшукують правоохоронці.

ДТП трапилась близько 6 години вечора. Велосипедиста збив невідомий водій. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. До теми На Львівщині мотоцикліст збив 2-річного хлопчика: дитина у лікарні – фото Як збили велосипедиста Близько 6 години вечора невідомий водій збив 45-річного велосипедиста, жителя одного з сіл Перемишлянського району.

Правоохоронці поки не встановили особи зловмисника — він вік з місця події.

Велосипедист отримав травми, які були несумісні з життям.

Чоловік загинув ще до приїзду медиків.

Чоловіка, який на смерть збив велосипедиста, поки не знайшли / Фото поліції Львівщини Поліція шукає зловмисника Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 8 років за ґратами. Поліція просить усіх очевидців події повідомити відому їм інформацію. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу водія-втікача.