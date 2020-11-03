На Львівщині біля села Корчин 2 листопада водій Subaru не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям, – він загинув на місці ДТП.

Аварія трапилась у Радехівському районі на автодорозі Броди – Червоноград близько 10 години вечора. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як сталась ДТП

Водій Subaru Legacy не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Там автівка в’їхала у дерево.

Внаслідок ДТП 40-річний житель Червонограда отримав травми, які були несумісні з життям.

Водій загинув на місці аварії.



Чоловік не впорався з керуванням і в'їхав в дерево / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці розслідують причини ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Поліція встановлює обставини аварії.