На Львівщині автівка злетіла з моста: є загиблий та травмовані – фото
У селі Тухля автівка злетіла з моста / "Типовий Львів"
У селі Тухля 8 березня трапилась моторошна ДТП – автівка Skoda Oktavia злетіла з моста. Попередньо відомо, що одна людина загинула на місці ДТП, а ще 2 – травмувались.
Джерело:"Варта 1"
Аварія трапилась близько 13:30. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
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Водій не впорався з керуванням
- Близько 13:30 у селі Тухля, що розташоване між селищем Славське та містом Сколе, автівка Skoda Oktavia злетіла з моста в річку Опір.
- Ймовірно, аварія трапилась через те, що водій не впорався з керуванням.
- Внаслідок ДТП один пасажир загинув на місці події.
- Ще 2 людей травмувались. Медики відвезли їх до лікарні.
- Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці.
- У поліції поки не повідомляють деталей аварії.
Skoda Oktavia злетіла з моста / Фото "Типовий Львів"
Обставини аварії встановлюють правоохоронці / Фото "Типовий Львів"
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