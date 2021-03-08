У селі Тухля 8 березня трапилась моторошна ДТП – автівка Skoda Oktavia злетіла з моста. Попередньо відомо, що одна людина загинула на місці ДТП, а ще 2 – травмувались.

Аварія трапилась близько 13:30. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. До теми Загинув чоловік: суд звільнив від покарання винуватця моторошної ДТП біля Львова Водій не впорався з керуванням Близько 13:30 у селі Тухля, що розташоване між селищем Славське та містом Сколе, автівка Skoda Oktavia злетіла з моста в річку Опір.

Ймовірно, аварія трапилась через те, що водій не впорався з керуванням.

Внаслідок ДТП один пасажир загинув на місці події.

Ще 2 людей травмувались. Медики відвезли їх до лікарні.

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці.

У поліції поки не повідомляють деталей аварії.

Skoda Oktavia злетіла з моста / Фото "Типовий Львів"

Обставини аварії встановлюють правоохоронці / Фото "Типовий Львів"