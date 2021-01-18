На Львівщині на трасі Київ – Чоп 18 січня трапилась смертельна ДТП – автівка Audi вилетіла в кювет і зіштовхнулась з дорожнім знаком. Внаслідок аварії водій загинув.

ДТП трапилась близько 1:00 у селі Плав'я Сколівського району. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. До теми У Львові зіштовхнулись ВАЗ та Mercedes: травмувались 4 людини – фото Як трапилась ДТП На трасі Київ – Чоп у селі Плав'я близько 1:00 водій автівки Audi, 23-річний місцевий житель, не впорався з керуванням.

Його авто вилетіло у кювет, зіткнувшись з опорою дорожнього знаку.

Внаслідок аварії чоловік отримав травми, які були несумісні з життям.

Він помер на місці аварії.

Слідчі відкрили кримінальне провадження порушення правил безпеки дорожнього руху.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Аварія трапилась на трасі Київ – Чоп / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини