На Львівщині авто вилетіло в кювет з засніженої траси: 23-річний водій загинув – фото
У селі Плав'я автівка вилетіла у кювет, і водій загинув / Поліція Львівщини
На Львівщині на трасі Київ – Чоп 18 січня трапилась смертельна ДТП – автівка Audi вилетіла в кювет і зіштовхнулась з дорожнім знаком. Внаслідок аварії водій загинув.
ДТП трапилась близько 1:00 у селі Плав'я Сколівського району. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась ДТП
- На трасі Київ – Чоп у селі Плав'я близько 1:00 водій автівки Audi, 23-річний місцевий житель, не впорався з керуванням.
- Його авто вилетіло у кювет, зіткнувшись з опорою дорожнього знаку.
- Внаслідок аварії чоловік отримав травми, які були несумісні з життям.
- Він помер на місці аварії.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження порушення правил безпеки дорожнього руху.
- Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
Аварія трапилась на трасі Київ – Чоп / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
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