У Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА повідомили, що дорожньо-транспортна пригода відбулася близько 23:40 у місті Мостиська на вулиці Галицькій.

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Водій автомобіля марки ВАЗ-2110, мешканець міста Мостиська 1993 року народження, рухаючись дорогою у сторону міста Львова, не впорався з керуванням та в'їхав у житловий будинок,
– йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП водій і троє пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

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