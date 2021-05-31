У Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА повідомили, що дорожньо-транспортна пригода відбулася близько 23:40 у місті Мостиська на вулиці Галицькій.

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Водій автомобіля марки ВАЗ-2110, мешканець міста Мостиська 1993 року народження, рухаючись дорогою у сторону міста Львова, не впорався з керуванням та в'їхав у житловий будинок,

– йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП водій і троє пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Аварії та ДТП: останні новини

У Львові 27 травня водій Mitsubishi збив 2 хлопчиків. У той момент діти переходили дорогу пішохідним переходом. Школярів госпіталізували.

Львівський водій 25 травня у 3 районах міста розбив 5 автівок, серед яких був й Porcshe Panamera. Після кожної ДТП він утікав.

У Буську 24 травня трапилась нищівна ДТП. Авто ВАЗ-2105, за кермом якого був п'яний водій, вилетіло у кювет і перекинулось.

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