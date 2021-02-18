У Раві-Руській 17 лютого автобус сполученням Львів – Вільнюс з'їхав у кювет. У салоні перебували 18 пасажирів. Водій не міг самотужки виїхати зі снігової пастки.

ДТП трапилась близько 18:19 на трасі Львів – Рава-Руська. Рятувальники відбуксирували автобус. Цікаво У пологовий – на всюдиході: на Львівщині рятувальники допомогли породіллі – відео Як автобус з'їхав у кювет Близько 18:19 надзвичайникам надійшло повідомлення, що в Раві-Руській внаслідок складних погодних умов автобус TEMSA сполученням Львів – Вільнюс з'їхав у кювет.

До місця події негайно виїхали надзвичайники.

На момент прибуття рятувальників в у салоні автобуса перебували 18 людей.

Надзвичайники за допомогою буксирувального троса витягнули автобус із замету.

За інформацією ZAXID.NET, автобус був на іноземній реєстрації та їхав у Вільнюс. У салоні перебували громадяни різних країн. Дивіться фото, як рятувальники відбуксирували автобус / Фото ДСНС Львівщини

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