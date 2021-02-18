На Львівщині автобус з іноземцями вилетів у кювет: фото і подробиці

18 лютого 2021 , 10:39
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС Львівщини

У Раві-Руській 17 лютого автобус сполученням Львів – Вільнюс з'їхав у кювет. У салоні перебували 18 пасажирів. Водій не міг самотужки виїхати зі снігової пастки.

ДТП трапилась близько 18:19 на трасі Львів – Рава-Руська. Рятувальники відбуксирували автобус.

Цікаво У пологовий – на всюдиході: на Львівщині рятувальники допомогли породіллі – відео

Як автобус з'їхав у кювет

  • Близько 18:19 надзвичайникам надійшло повідомлення, що в Раві-Руській внаслідок складних погодних умов автобус TEMSA сполученням Львів – Вільнюс з'їхав у кювет.
  • До місця події негайно виїхали надзвичайники.
  • На момент прибуття рятувальників в у салоні автобуса перебували 18 людей.
  • Надзвичайники за допомогою буксирувального троса витягнули автобус із замету.
  • За інформацією ZAXID.NET, автобус був на іноземній реєстрації та їхав у Вільнюс. У салоні перебували громадяни різних країн.

Дивіться фото, як рятувальники відбуксирували автобус / Фото ДСНС Львівщини


Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу