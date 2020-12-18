На Львівщині на трасі Київ – Чоп 17 грудня трапилась жахлива аварія – водій мікроавтобуса Volkswagen зіштовхнувся з легковиком Volkswagen Golf. Внаслідок ДТП постраждали 10 людей, серед яких були 2 дітей.

ДТП трапилась близько 22:45 неподалік села Конюхів Стрийського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. До теми Перебігав дорогу і загинув: на Львівщині чоловіка збили одразу 2 автівки – фото Як трапилась аварія Водій мікроавтобуса Volkswagen, 34-річний чернівчанин, на трасі Київ – Чоп обганяв автівку, що їхала попереду.

У автобусі в той час перебували 7 людей.

На зустрічній смузі він зіштовхнувся з автівкою Volkswagen Golf. За кермом легковика перебував 47-річний житель Закарпаття.

Внаслідок ДТП травмувались 10 людей – обидва водії, 22-річний пасажир Volkswagen Golf, 5 пасажирів мікроавтобуса віком 19, 25, 30, 66, 69 років та 2 дітей віком 2,5 та 4 роки.

Усіх постраждалих медики відвезли до лікарні. Наразі лікарі уточнюють їхні діагнози.

Внаслідок ДТП травмувались 10 людей / Фото поліції Львівщини Що загрожує винному в ДТП Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.