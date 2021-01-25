На Львівщині 25 січня трапилась жахлива ДТП за участю 3 автомобілів. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент. Багато людей постраждали, а 2 – загинули.

Джерело: Патрульна поліція Львівщини. Аварія трапилась близько 16:15 у селі Дубина. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. До теми Авто вилетіло в кювет: в нищівній ДТП на Львівщині постраждали 8 людей – фото автотрощі Як трапилась аварія Близько 16:15 у селі Дубина, що біля міста Сколе, на трасі Київ – Чоп трапилась жахлива ДТП за участю 3 автомобілів.

За інформацією Патрульної поліції Львівщини, внаслідок автотрощі загинули двоє людей.

Попередньо відомо, що травмувались 4 людей.

Проте точну кількість постраждалих та їхні діагнози наразі встановлюють правоохоронці.

На цій ділянці траси патрульні забезпечують реверсний рух транспорту.

Попередньо відомо, що в аварії загинули 2 людей / Фото Патрульної поліції Львівщини

Наразі на місці автотрощі працюють правоохоронці / Фото Патрульної поліції Львівщини Новина доповнюється