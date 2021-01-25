На Львівщині трапилась жахлива автокатастрофа: загинули 2 людей, багато поранених – фото
На Львівщині зіштовхнулись одразу 3 автомобілі / Патрульна поліція Львівщини
На Львівщині 25 січня трапилась жахлива ДТП за участю 3 автомобілів. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент. Багато людей постраждали, а 2 – загинули.
Джерело: Патрульна поліція Львівщини.
Аварія трапилась близько 16:15 у селі Дубина. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
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Як трапилась аварія
- Близько 16:15 у селі Дубина, що біля міста Сколе, на трасі Київ – Чоп трапилась жахлива ДТП за участю 3 автомобілів.
- За інформацією Патрульної поліції Львівщини, внаслідок автотрощі загинули двоє людей.
- Попередньо відомо, що травмувались 4 людей.
- Проте точну кількість постраждалих та їхні діагнози наразі встановлюють правоохоронці.
- На цій ділянці траси патрульні забезпечують реверсний рух транспорту.
Попередньо відомо, що в аварії загинули 2 людей / Фото Патрульної поліції Львівщини
Наразі на місці автотрощі працюють правоохоронці / Фото Патрульної поліції Львівщини
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