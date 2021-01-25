На Львівщині трапилась жахлива автокатастрофа: загинули 2 людей, багато травмованих – фото

На Львівщині 25 січня трапилась жахлива ДТП за участю 3 автомобілів. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент. Четверо людей постраждали, а 2 – загинули.

Джерело: Патрульна поліція Львівщини.

Аварія трапилась близько 16:15 у селі Дубина. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Як трапилась аварія

Близько 16:15 у селі Дубина, що біля міста Сколе, на трасі Київ – Чоп трапилась жахлива ДТП за участю 3 автомобілів.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль Lexus, яким керував 23-річний житель міста Хмельницький та мікроавтобус Mercedes Sprinter під керуванням 38-річного жителя Чернівецької області, які рухались назустріч один одному.

Після удару мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автівкою Fiat, за кермом якої перебував 38-річний житель Сколівського району.

За інформацією Патрульної поліції Львівщини, внаслідок автотрощі загинули 2 людей – житель міста Рівне віком 39 років та 48-річний житель Чернівецької області.

Також внаслідок аварії травмувались 4 людей – водій та 2 пасажирів Mercedes, 42-річний мешканець Чернівецької області та 37-річна жителька Рівненщини, й водій Lexus.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП та проводять досудове розслідування. Автомобілі учасників зіткнення помістили на арештмайданчик.