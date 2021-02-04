На Львівщині 4 лютого на залізничному переїзді зіштовхнулись потяг та "ГАЗель". Водій автівки наразі перебуває в лікарні. Його діагноз поки невідомий.

Джерело: поліція Львівщини Аварія трапилась близько 11:00 у селі П'ятничани Стрийського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. До теми У Львові п'яний поліцейський спричинив ДТП: його звільнять з поліції Як автомобіль зіштовхнувся з потягом Близько 11.00 в селі П’ятничани водій автівки "ГАЗель", 33-річний місцевий житель, проїжджаючи залізничний переїзд, зіткнувся з пасажирським потягом.

Внаслідок ДТП водій травмувався. Медики відвезли його до лікарні.

Діагноз чоловіка наразі уточнюють.

На місці аварії працюють слідчі та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Аварія трапилась близько 11:00 / Фото поліції Львівщини Правоохоронці поводять розслідування Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії. Вони вирішують питання про відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини