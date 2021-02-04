На Львівщині автомобіль влетів у потяг: водій у лікарні – фото

На Львівщині 4 лютого на залізничному переїзді зіштовхнулись потяг та "ГАЗель". Водій автівки наразі перебуває в лікарні. Його діагноз поки невідомий.
Джерело: поліція Львівщини
Аварія трапилась близько 11:00 у селі П'ятничани Стрийського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
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Аварія трапилась близько 11:00 / Фото поліції Львівщини
Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії. Вони вирішують питання про відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини