Шукали 2 тижні: на Львівщині безвісти зниклого пенсіонера знайшли мертвим у річці – фото
На Львівщині водолази знайшли тіло пенсіонера у річці / Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області
У річці Шкло у Яворові 8 квітня водолази знайшли тіло 78-річного пенсіонера. Чоловік вийшов з дому 2 тижні тому й перебував у розшуку як безвісти зниклий.
Водолазів залучили до пошуків на запит місцевої поліції. На тілі загиблого не виявили ознак насильницької смерті.
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Тіло пенсіонера знайшли через 2 тижні після зникнення
- Близько 12:00 водолази виявили тіло 78-річного чоловіка під час обстеження річки Шкло у Яворові.
- У департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ознак насильницької смерті на ньому не було.
- Загиблим виявився місцевий житель, який зник 27 березня 2021 року.
- Чоловік пішов з дому і не повернувся. З того часу зв'язок з ним був відсутній.
- Правоохоронці оголосили пенсіонера у розшук як безвісти зниклого.
- Водолазів залучили до пошуків чоловіка на запит поліції.
- Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Дивіться фото, як водолази обстежували річку / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини
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