У річці Шкло у Яворові 8 квітня водолази знайшли тіло 78-річного пенсіонера. Чоловік вийшов з дому 2 тижні тому й перебував у розшуку як безвісти зниклий.

Водолазів залучили до пошуків на запит місцевої поліції. На тілі загиблого не виявили ознак насильницької смерті. Зауважте У Львові спецпризначенець знайшов зниклого 12-річного хлопчика, гуляючи з собакою: фото Тіло пенсіонера знайшли через 2 тижні після зникнення Близько 12:00 водолази виявили тіло 78-річного чоловіка під час обстеження річки Шкло у Яворові.

У департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ознак насильницької смерті на ньому не було.

Загиблим виявився місцевий житель, який зник 27 березня 2021 року.

Чоловік пішов з дому і не повернувся. З того часу зв'язок з ним був відсутній.

Правоохоронці оголосили пенсіонера у розшук як безвісти зниклого.

Водолазів залучили до пошуків чоловіка на запит поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Дивіться фото, як водолази обстежували річку / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини Зверніть увагу! У Львові 29 березня зникла 19-річна студентка Дар'я Косенок. 30 березня її тіло з множинними ножовими пораненнями знайшли в орендованій квартирі. Правоохоронці взяли під варту головного підозрюваного у вбивстві дівчини – її хлопця.