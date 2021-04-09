Шукали 2 тижні: на Львівщині безвісти зниклого пенсіонера знайшли мертвим у річці – фото

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Джерело:

Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області

У річці Шкло у Яворові 8 квітня водолази знайшли тіло 78-річного пенсіонера. Чоловік вийшов з дому 2 тижні тому й перебував у розшуку як безвісти зниклий.

Водолазів залучили до пошуків на запит місцевої поліції. На тілі загиблого не виявили ознак насильницької смерті.

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Тіло пенсіонера знайшли через 2 тижні після зникнення

  • Близько 12:00 водолази виявили тіло 78-річного чоловіка під час обстеження річки Шкло у Яворові.
  • У департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ознак насильницької смерті на ньому не було.
  • Загиблим виявився місцевий житель, який зник 27 березня 2021 року.
  • Чоловік пішов з дому і не повернувся. З того часу зв'язок з ним був відсутній.
  • Правоохоронці оголосили пенсіонера у розшук як безвісти зниклого.
  • Водолазів залучили до пошуків чоловіка на запит поліції.
  • Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Дивіться фото, як водолази обстежували річку / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини

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