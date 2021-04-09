Шукали 2 тижні: на Львівщині безвісти зниклого пенсіонера знайшли мертвим у річці – фото

У річці Шкло у Яворові 8 квітня водолази знайшли тіло 78-річного пенсіонера. Чоловік вийшов з дому 2 тижні тому й перебував у розшуку як безвісти зниклий.
Водолазів залучили до пошуків на запит місцевої поліції. На тілі загиблого не виявили ознак насильницької смерті.
Зауважте У Львові спецпризначенець знайшов зниклого 12-річного хлопчика, гуляючи з собакою: фото
Дивіться фото, як водолази обстежували річку / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини
Зверніть увагу! У Львові 29 березня зникла 19-річна студентка Дар'я Косенок. 30 березня її тіло з множинними ножовими пораненнями знайшли в орендованій квартирі. Правоохоронці взяли під варту головного підозрюваного у вбивстві дівчини – її хлопця.