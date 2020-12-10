На Львівщині 9 грудня водій вантажівки "Івеко" наїхав на пішохода. Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці ДТП.

ДТП трапилась близько 17:30 на трасі Львів – Ковель. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. До теми У Львові на ринку мікроавтобус збив пенсіонерку: жінка у лікарні – фото Як водій вантажівки збив чоловіка На трасі Львів – Ковель близько 17:30 трапилась смертельна ДТП.

36-річний водій білоруської вантажівки "Івеко" збив пішохода в одному з сіл Сокальського району.

34-річний житель Соснівки отримав травми, які були несумісні з життям.

Він загинув на місці аварії. Що загрожує винному в ДТП Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.

Аварія трапилась близько 17:30 на трасі Львів – Ковель / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини