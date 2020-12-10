На Львівщині білоруська вантажівка на смерть збила чоловіка: фото
На Львівщині 9 грудня водій вантажівки "Івеко" наїхав на пішохода. Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці ДТП.
ДТП трапилась близько 17:30 на трасі Львів – Ковель. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як водій вантажівки збив чоловіка
- На трасі Львів – Ковель близько 17:30 трапилась смертельна ДТП.
- 36-річний водій білоруської вантажівки "Івеко" збив пішохода в одному з сіл Сокальського району.
- 34-річний житель Соснівки отримав травми, які були несумісні з життям.
- Він загинув на місці аварії.
Що загрожує винному в ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.
Аварія трапилась близько 17:30 на трасі Львів – Ковель / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини
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