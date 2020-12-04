У Бориславі, що на Львівщині, 4 грудні трапилась пожежа. У дерев'яному житловому будинку загорілась підлога через розпалений камін.

Пожежа виникла близько 4:25 на вулиці Трускавецькій. Дерев'яний будинок ледь не згорів через камін. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Повідомлення про пожежу на вулиці Трускавецькій надійшло рятувальникам близько 4:25.

Не гаючи ні хвилини, надзвичайники виїхали на місце виклику.

Там вони побачили, що через розпалений камін загорілась підлога дерев'яного будинку.

Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу швидко загасили.

Вогонь локалізували о 04:46, а ліквідували о 04:52.

Дивіться фото пожежі у дерев'яному будинку в Бориславі / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі вогонь знищив дерев’яну підлогу на площі 2 квадратні метри. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

До ліквідації займання залучили 8 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.

Зверніть увагу! Будьте обережні, коли обігріваєте своє помешкання каміном. Не залишайте розпалені печі чи каміни без нагляду. Також не можна зберігати дрова чи горючі предмети й матеріали безпосередньо перед каміном. Виконання елементарних правил пожежної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.