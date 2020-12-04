На Львівщині через камін ледь не згорів будинок: фото
У Бориславі, що на Львівщині, 4 грудні трапилась пожежа. У дерев'яному житловому будинку загорілась підлога через розпалений камін.
Пожежа виникла близько 4:25 на вулиці Трускавецькій. Дерев'яний будинок ледь не згорів через камін. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Повідомлення про пожежу на вулиці Трускавецькій надійшло рятувальникам близько 4:25.
- Не гаючи ні хвилини, надзвичайники виїхали на місце виклику.
- Там вони побачили, що через розпалений камін загорілась підлога дерев'яного будинку.
- Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу швидко загасили.
- Вогонь локалізували о 04:46, а ліквідували о 04:52.
Дивіться фото пожежі у дерев'яному будинку в Бориславі / Фото ДСНС Львівщини
Що постраждало внаслідок пожежі
Внаслідок пожежі вогонь знищив дерев’яну підлогу на площі 2 квадратні метри. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
До ліквідації займання залучили 8 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.
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