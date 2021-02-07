На Львівщині через негоду обмежили рух вантажівок: перелік доріг

Джерело:МВС України
Через несприятливу погоду в Україні почали обмежувати рух вантажівок. Зокрема, для них уже закриті окремі дороги на Львівщині.
Служба автомобільних доріг у Львівській області ввела обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах державного значення Львівщини. Також скеровують великоваговий транспорт у визначені місця відстою та на стоянки автозаправних станцій.
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Обмеження ввели через несприятливі погодні умови, які можуть призвести до ускладнень у русі. А також – задля безпеки дорожнього руху та забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки.Зазначимо! Обмеження діятимуть від 22:00 7 лютого до 3:00 8 лютого.
Перелік доріг у Львівській області з обмеженим рухом для вантажівок:
Обмежили рух вантажівок / Фото МВС України
На Львівщині ввели обмеження для вантажівок / Фото МВС України