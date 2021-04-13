На Львівщині через підпал сухої трави вщент згоріли 3 автобуси: фото і відео

Джерело:ДСНС Львівщини
У селі Великі Глібовичі 12 квітня на приватній автобазі трапилась нищівна пожежа. Через підпал сухої трави вогонь перекинувся на 3 автобуси. Попри зусилля надзвичайників, автівки згоріли вщент.
Пожежа виникла близько 15:19. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини виникнення займання в автобусах.
До теми На Львівщині через спалювання сухої трави вщент згоріло авто: фото
Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС
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Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив 3 автобуси та суху траву на площі 100 квадратних метрів. Проте вогнеборцям вдалось врятувати від займання вантажний автомобіль з двома напівпричепами, який стояв поруч.
За інформацією ZAXID.NET, пожежа виникла на базі з ремонтними боксами для маршруток. Усі 3 автобуси належали одному власнику, який займається перевезенням пасажирів з ближніх сіл до Львова. Чоловік, що має намір писати заяву в поліцію.
Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини виникнення пожежі. Слідчі розглядатимуть версію підпалу.
Дивіться відео з місця пожежі: