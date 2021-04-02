На Львівщині через спалювання сухої трави вщент згоріло авто: фото
На Львівщині вщент згорів автомобіль / ДСНС Львівщини
У селі Бучали, що на Львівщині, 1 квітня трапилась пожежа в автомобілі Ford Sierra. Авто загорілось через підпал сухої трави.
Джерело:ДСНС Львівщини
Пожежа трапилась близько 17:45. Внаслідок займання авто згоріло повністю.
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Автівка загорілась через пожежу сухої трави
- Близько 17:45 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Бучали.
- Там загорівся автомобіль Ford Sierra.
- Не гаючи ні хвилини, до місця події виїхали рятувальники.
- На момент прибуття вогнеборців автівку вже повністю охопив вогонь, а навколо неї горіла суха трава.
- Надзвичайники локалізували пожежу о 18:21, а о 18:25 її повністю загасили.
- Внаслідок займання вогонь повністю знищив автомобіль та 80 квадратних метрів сухої трави.
- До ліквідації пожежі залучили 3 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.
У селі Бучали загорілось авто / Фото ДСНС Львівщини
Пожежа виникла через спалювання сухої трави / Фото ДСНС Львівщини
Автомобіль згорів вщент / Фото ДСНС Львівщини
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