У селі Бучали, що на Львівщині, 1 квітня трапилась пожежа в автомобілі Ford Sierra. Авто загорілось через підпал сухої трави.

Пожежа трапилась близько 17:45. Внаслідок займання авто згоріло повністю. До теми Підозрюють підпал: у Львові в депо загорівся трамвай – фото Автівка загорілась через пожежу сухої трави Близько 17:45 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Бучали.

Там загорівся автомобіль Ford Sierra.

Не гаючи ні хвилини, до місця події виїхали рятувальники.

На момент прибуття вогнеборців автівку вже повністю охопив вогонь, а навколо неї горіла суха трава.

Надзвичайники локалізували пожежу о 18:21, а о 18:25 її повністю загасили.

Внаслідок займання вогонь повністю знищив автомобіль та 80 квадратних метрів сухої трави.

До ліквідації пожежі залучили 3 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.

У селі Бучали загорілось авто / Фото ДСНС Львівщини

Пожежа виникла через спалювання сухої трави / Фото ДСНС Львівщини

Автомобіль згорів вщент / Фото ДСНС Львівщини