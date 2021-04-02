На Львівщині через спалювання сухої трави вщент згоріло авто: фото

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Джерело:

ДСНС Львівщини

У селі Бучали, що на Львівщині, 1 квітня трапилась пожежа в автомобілі Ford Sierra. Авто загорілось через підпал сухої трави.

Пожежа трапилась близько 17:45. Внаслідок займання авто згоріло повністю.

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Автівка загорілась через пожежу сухої трави

  • Близько 17:45 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Бучали.
  • Там загорівся автомобіль Ford Sierra.
  • Не гаючи ні хвилини, до місця події виїхали рятувальники.
  • На момент прибуття вогнеборців автівку вже повністю охопив вогонь, а навколо неї горіла суха трава.
  • Надзвичайники локалізували пожежу о 18:21, а о 18:25 її повністю загасили.
  • Внаслідок займання вогонь повністю знищив автомобіль та 80 квадратних метрів сухої трави.
  • До ліквідації пожежі залучили 3 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.


У селі Бучали загорілось авто / Фото ДСНС Львівщини


Пожежа виникла через спалювання сухої трави / Фото ДСНС Львівщини


Автомобіль згорів вщент / Фото ДСНС Львівщини