На Львівщині через укуси кліщів в 11 людей виявили хворобу Лайма

Джерело:фейсбук Наталії Іванченко
Попри холодну погоду, кліщі у парках та лісах вже активізувались. Медики закликають людей бути обережними, адже у 2021 році через укуси кліщів в 11 жителів Львівщини діагностували хворобу Лайма.
Пік активності кліщів припадає на квітень – травень. З початку 2021 року через їхні укуси до медиків за допомогою звернулись 40 жителів Львівщини.
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Головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко-Іванченко розповіла, що підступність кліщів полягає у тому, що вони присмоктуються до тіла людини непомітно та безболісно. Через це комах виявляють на наступний день після присмоктування, а то й пізніше.
Кліщі – істоти малоприємні, вони прокидаються і виходять на "полювання" з березня по листопад, а у раціоні їхнього харчування впродовж всього життя – виключно кров, у тому числі й людська,
– зазначила Тімко-Іванченко.
Лікарка додала, що у 2021 році за допомогою до медиків через укуси кліщів звернулися 40 людей. У 2021 році хворобу Лайма діагностували в 11 жителів області.
"Хвороба Лайма діагностована за І квартал 2021 року в 11 осіб проти 18 за аналогічний період минулого року. За 2020 рік на Львівщині зареєстровано 169 випадків хвороби Лайма (бореліозу) проти 241 у 2019 році", – розповіла Тімко-Іванченко.
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