На Львівщині через укуси кліщів в 11 людей виявили хворобу Лайма

Попри холодну погоду, кліщі у парках та лісах вже активізувались. Медики закликають людей бути обережними, адже у 2021 році через укуси кліщів в 11 жителів Львівщини діагностували хворобу Лайма.

Пік активності кліщів припадає на квітень – травень. З початку 2021 року через їхні укуси до медиків за допомогою звернулись 40 жителів Львівщини.

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Через укуси кліщів хворобу Лайма виявили в 11 жителів області

Головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко-Іванченко розповіла, що підступність кліщів полягає у тому, що вони присмоктуються до тіла людини непомітно та безболісно. Через це комах виявляють на наступний день після присмоктування, а то й пізніше.

Кліщі – істоти малоприємні, вони прокидаються і виходять на "полювання" з березня по листопад, а у раціоні їхнього харчування впродовж всього життя – виключно кров, у тому числі й людська,

– зазначила Тімко-Іванченко.

Лікарка додала, що у 2021 році за допомогою до медиків через укуси кліщів звернулися 40 людей. У 2021 році хворобу Лайма діагностували в 11 жителів області.

"Хвороба Лайма діагностована за І квартал 2021 року в 11 осіб проти 18 за аналогічний період минулого року. За 2020 рік на Львівщині зареєстровано 169 випадків хвороби Лайма (бореліозу) проти 241 у 2019 році", – розповіла Тімко-Іванченко.

Чим небезпечна хвороба Лайма Хвороба Лайма (бореліоз) – це інфекційне захворювання, яке може мати хронічний або гострий перебіг. Вона уражає серце, суглоби, нервову систему та шкіру. За інформацією медиків, ризик зараження на бореліоз залежить від тривалості присмоктування. Якщо кліщ був на тілі менш як добу ймовірність інфікування доволі мала. Проте, якщо кліщ був на тілі понад 3 доби, ймовірність зараження бореліозом становить майже 100%.

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