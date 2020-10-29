На Львівщині в Яворівському районі чоловік крав сміттєві контейнери. Свой "надбання" він продавав місцевим жителям. Тепер чоловікові загрожує тюремне ув'язнення.

Чоловік вкрав близько 20 контейнерів для сміття. Проте продати встиг лише частину – його затримали правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як затримали крадія сміттєвих баків

У Яворівському районі поліцейські шукали чоловіка, який крав сміттєві контейнери.

Правоохоронці врешті викрили зловмисника. Ним виявився 56-річний житель одного з сіл району.

Він вкрав більше, ніж 20 сміттєвих баків, частина з яких належала місцевим комунальним підприємствам.

"Винахідливий" чоловік вирішив збути їх місцевим жителям.

Проте весь свій товар зловмисник не встиг продати, бо його затримали правоохоронці.

Поліцейські вилучили контейнери як речові докази.

Що загрожує чоловікові за крадіжку сміттєвих контейнерів

Поліцейські встановили, що раніше чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за крадіжку. Чоловікові за такий злочин загрожує до 5 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.