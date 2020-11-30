На Львівщині чоловік ледь не до смерті побив знайомого: йому загрожує 8 років у в'язниці
В одному з сіл Сколівського району Львівщини 27 листопада чоловік побив свого односельця дерев'яною палицею. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років за ґратами.
Чоловік побив свого односельця під час сварки. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як зловмисник побив свого знайомого
- Між двома жителями одного з сіл Сколівського району 27 листопада близько 23:30 виник конфлікт.
- Під час сварки 25-річний чоловік побив свого 27-річноо знайомого дерев'яною палицю.
- Медики відвезли постраждалого до лікарні.
- За висновками експертів, травми, які отримав чоловік, відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.
Що загрожує чоловікові
Слідчі 28 листопада повідомили зловмиснику про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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