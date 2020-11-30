В одному з сіл Сколівського району Львівщини 27 листопада чоловік побив свого односельця дерев'яною палицею. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років за ґратами.

Чоловік побив свого односельця під час сварки. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як зловмисник побив свого знайомого

Між двома жителями одного з сіл Сколівського району 27 листопада близько 23:30 виник конфлікт.

Під час сварки 25-річний чоловік побив свого 27-річноо знайомого дерев'яною палицю.

Медики відвезли постраждалого до лікарні.

За висновками експертів, травми, які отримав чоловік, відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

Що загрожує чоловікові

Слідчі 28 листопада повідомили зловмиснику про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.