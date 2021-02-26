На Львівщині 25 лютого правоохоронці затримали 32-річного чоловіка. Він під час сварки жорстоко побив свого знайомого. Медики діагностували постраждалому черепно-мозкову травму та множинні переломи ребер.

Інцидент трапився у місті Бібрка. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події. До теми У Дрогобичі посеред вулиці зарізали чоловіка: ймовірного вбивцю затримали через 3 години – фото Як чоловік побив свого знайомого Правоохоронцям 25 лютого від медиків надійшло повідомлення про чоловіка, який перебуває в одному з львівських медзакладів з діагнозами "черепно-мозкова травма й множинні переломи ребер".

Поліцейські встановили особу постраждалого. Ним виявився 49-річний житель Вінницької області.

Також правоохоронці з'ясували, що травми він міг отримати у Бібрці.

До розкриття злочину залучили слідчих, криміналістів, патрульних та співробітників інших служб поліції Львівщини.

Поліцейські встановили, що постраждалого, який тимчасово проживав у Бібрці, під час сварки жорстоко побив його знайомий, 32-річний місцевий житель.

Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини Що загрожує чоловікові Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події. Невдовзі зловмиснику повідомлять про підозру.