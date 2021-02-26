Множинні переломи: на Львівщині чоловік ледь не до смерті побив свого знайомого – фото

Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 25 лютого правоохоронці затримали 32-річного чоловіка. Він під час сварки жорстоко побив свого знайомого. Медики діагностували постраждалому черепно-мозкову травму та множинні переломи ребер.
Інцидент трапився у місті Бібрка. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.
До теми У Дрогобичі посеред вулиці зарізали чоловіка: ймовірного вбивцю затримали через 3 години – фото
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події. Невдовзі зловмиснику повідомлять про підозру.