У Перемишлянському районі Львівщини чоловік обікрав та спалив єдиний у селі магазин. Правоохоронці встановили, що зловмисник здійснив ще 3 крадіжки. Чоловік завдав шкоду постраждалим на понад мільйон гривень.

Чоловік обікрав і спалив магазин у селі Вовків. Правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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Як чоловік обікрав та спалив магазин

26-річний житель села Вовків у травні 2020 року проник у приміщення магазину в своєму рідному селі.

Чоловік викрав звідти гроші та товари. Після цього він підпалив магазин та втік.

Внаслідок пожежі, в єдиному в селі магазині згорів товар й пошкодилась сама будівля.

Дивіться фото, як чоловік спалив магазин / Фото Львівської облпрокуратури

Який суд виніс зловмиснику

Прокурор Золочівської місцевої прокуратури довів у суді, що чоловік причетний ще до 3 крадіжок у Перемишлянському районі. Внаслідок своїх злочинів зловмисник завдав шкоду на понад мільйон гривень.

Правоохоронці завершили розслідування. Суд визнав чоловіка винним у крадіжках та призначив йому покарання – 6 років за ґратами.