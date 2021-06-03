Інцидент трапився о 17:00 у селі Рудники. Постраждалий потрапив до лікарні.

Зверніть увагу Хвороби, знищення екосистеми та вбивство тварин: яку шкоду несе спалювання трави

Чоловік спалахнув під час спалювання сміття

Рятувальникам о 20:12 надійшло повідомлення, що у селі Рудники приблизно о 17:00 виникла пожежа на відкритій території.

Вогонь знищив 0,5 квадратного метра сміття.

Внаслідок пожежі постраждав 52-річний чоловік.

Він отримав опіки обличчя, голови, шиї та обох передпліч І – III ступеня.

Постраждалого госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місце пожежі не викликали.

Зверніть увагу! На Львівщині 12 травня трапився схожий випадок. 52-річний чоловік палив траву і його одяг спалахнув. Постраждалий також потрапив до лікарні з важкими опіками.

Паліям сміття та трави загрожують штрафи

Співробітники ДСНС наголошують, що спалювати суху траву та сміття заборонено. Відповідно до українського законодавства, за такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

У 2020 році в Україні суттєво збільшили розмір штрафу за спалювання сухостою. Наразі мінімальний штраф становить 3 тисячі 60 гривень. За пошкодження рослинного покриву винуватця можуть оштрафувати від 91 тисячі 80 гривень до 153 тисяч гривень.

Також слід пам'ятати, що внаслідок пожеж вогонь знищує не лише суху траву, а й рослини, комах, звірів та птахів.



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу