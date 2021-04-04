У селі Конотопи, що на Львівщині, 33-річний чоловік підірвався на боєприпасі. Внаслідок вибуху чоловіку відірвало частину лівої руки, крім того, він отримав множинні осколкові поранення.

Трагедія сталася 3 квітня приблизно о 13:00 у дворі приватного будинку. Постраждалого госпіталізували до Львівської лікарні швидкої медичної допомоги.

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Деталі трагедії

Вибух прогримів, коли чоловік намагався самостійно розібрати боєприпас. На місці події правоохоронці також знайшли:

92 пусті гільзи,

42 боєприпаси,

21 снаряд до боєприпасу,

4 повних магазини з боєприпасами,

6 пустих магазинів.

Поліцейські припустили, що усі боєприпаси лежали у землі не один десяток років і датуються періодом Другої світової війни.

Що відомо про постраждалого

Внаслідок вибуху чоловіку відірвало кисть лівої руки. Окрім того, він отримав поранення нижньої щелепи, множинні осколкові поранення грудної клітки, живота та стегна.

Його госпіталізували до Львівської лікарні швидкої медичної допомоги.



Знахідка боєприпасів часів Другої світової війни / Фото Нацполіції